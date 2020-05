HOAX: Infografika porovnávajúca COVID-19 s inými príčinami úmrtí je zavádzajúca

Foto: TASR/AFP

Slovenská verzia infografiky sa na Facebooku uverejnila 1. apríla na súkromných profiloch alebo inú verziu obdobných dát zdieľali 2. apríla napríklad na Nekŕmte nás odpadom.

Pod nadpisom "Počet úmrtí na svete od 1. 1. 2020 do 25. 3. 2020" sú medzi sebou porovnávané čísla počtu mŕtvych z takých rozdielnych dôvodov, ako sú samovraždy, rakovina, autonehody, ale aj chrípka. V jednej z verzií je uvedený aj počet potratov. Ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom figuruje v týchto grafoch ako položka s najmenším počtom mŕtvych.

Ako zdroj dát sa uvádza portál Worldometers, ktorý je prevádzkovaný medzinárodným tímom vývojárov, výskumných pracovníkov a ďalších dobrovoľníkov s cieľom poskytovania štatistických údajov v reálnom čase. Patrí malej mediálnej spoločnosti bez podpory politických strán či korporácií.

Podľa odborníkov sú takéto infografiky zavádzajúce. Nemožno totiž porovnávať novú, rýchlo šíriacu sa chorobu, s už dlhú dobu známymi chorobami, a už vôbec nie s úmrtiami z iných dôvodov.

Čísla v slovenskej infografike boli prevzaté k dátumu 25. marca a korešpondujú so stavom počtu úmrtí na COVID-19 zo stránky Worldometers, ktorá kopíruje údaje z oficiálnych zdrojov ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a americké Center for Disease Control and Prevention (CDC). Problém je podľa expertov v tom, že porovnávajú neporovnateľné.

Brian Zikmund-Fisher, odborník na rizikovú komunikáciu z Michiganskej univerzity, odpovedal pre AFP, že tento typ infografiky by mohol v ľuďoch vzbudiť zdanie, že COVID-19 nie je v porovnaní s inými ochoreniami až taký nebezpečný.

"Porovnávanie rýchlo šíriacej sa choroby s už dlho existujúcimi javmi nie je fér a vedie verejnosť k tomu, že začne vnímať riziko nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 ako nízke, a to aj napriek tomu, že má neuveriteľný potenciál ostatné dôvody v krátkom čase preskočiť,"

povedal pre agentúru AFP Zikmund-Fisher.

Spochybnil aj výber dát uvedených v infografike. Tá je vraj "problematická" z toho dôvodu, že "zatiaľ čo počty ostatných javov sa v priebehu času menia len pozvoľna, miera infekcie COVID-19 v tejto chvíli prechádza exponenciálnou explóziou. Aj keby dáta v tabuľke boli presné, rovnako by viedla k mylnej interpretácii toho, ako veľmi by sa ľudia mali mať na pozore či ako rýchlo by mali konať."

Podľa profesora biológie na Washingtonskej univerzite Carla T. Bergstroma infografika "porovnáva hrušky s jablkami".

"Porovnávajú dennú globálnu smrtnosť choroby COVID-19, ktorá je v plnom rozpuku a bola vyhlásená za pandémiu, so smrtnosťou endemických ľudských chorôb, ktoré už dávno dosiahli svoj potenciál,"

povedal Bergstrom pre AFP.

TASR