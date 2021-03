HOAX: MF SR sa nechystá zvýšiť daň z nehnuteľností na 1,6 % z trhovej hodnoty

Na otázku AFP o daňovej sadzbe vo výške 1,6 percent MF SR odpovedalo:

"Vieme rezolútne označiť za zavádzajúce a poplašné všetky špekulácie a fámy, ktoré sa v tejto súvislosti šíria internetom, a to sa týka aj sadzieb dane z nehnuteľností. Pripravovaná daňová reforma bude znamenať komplexnú zmenu daňového systému v zmysle programového vyhlásenia vlády. Táto reforma má byť prínosom pre občanov i firmy na Slovensku. Vymyká sa akejkoľvek logike, aby to bolo inak."

Riaditeľ INEKO a nezávislý analytik Peter Goliáš pre AFP uviedol:

"Dezinformácia vznikla chybnou zámenou percenta priemerného výnosu na dani z nehnuteľností v štátoch OECD s percentuálnou sadzbou dane, ktorú by po reforme mali na Slovensku platiť vlastníci nehnuteľností z ich trhovej hodnoty. Táto sadzba dnes nie je známa a je vylúčené, aby dosahovala 1,6 % z trhovej ceny nehnuteľností, keďže to by znamenalo mnohonásobné zvýšenie sadzby dane. Pre ilustráciu, daň za starší 3-izbový byt v Bratislave by musela stúpnuť približne na 35-násobok."