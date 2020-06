Hoax: Nie, Remišová neutiekla z tlačovky po dvoch novinárskych otázkach

Video z tlačovej konferencie podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej, ktoré sa šírilo po sociánej sieti, vytvára dojem, že podpredsedníčka utiekla z tlačovej konferencie bez toho, aby odpovedala na novinárske otázky. To však nie je pravda, video z tlačového brífingu je zostrihané. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Stránka Neverím falošným politikom uverejnila 18. júna 2020 36-sekundové video s popisom

"KEĎ SA "SVETOVÝ ŠKANDÁL" ZMENÍ NA KOLOSÁLNY TRAPAS REMIŠOVEJ A TO SA NOVINÁR LEN SPÝTAL...A ONA, UTIEKLA Z TLAČOVKY…".

Video, ktoré zdieľalo viac ako 4400 používateľov, vytvára falošný dojem, že Remišová utiekla z tlačovej konferencie po novinárskej otázke bez odpovede. To však nie je pravda.

Video pochádza z tlačového brífingu Remišovej zo 17. júna 2020 ku kauze NASES, resp. kauze Govnet. V kauze malo ísť o závažné narušenie bezpečnosti štátnej siete Govnet pomocou zariadení, ktoré mali byť nainštalované v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) po kybernetickom útoku v roku 2018 a ktoré podľa vlády mohli slúžiť na sledovanie.

Zavádzajúce facebookové video obsahuje len dve vystrihnuté otázky zo záznamu tlačovej konferencie z televízie TA3. V skutočnosti celý záznam trvá 10 minút a 34 sekúnd. Remišovej vyjadrenie má dve minúty 46 sekúnd, následne sú až do konca záznamu novinárske otázky. Remišová dostala celkovo deväť otázok, všetky okrem prvej jej položil redaktor TV JOJ Samuel Migaľ.

Pýtal sa primárne na to, či na základe zistení Remišovej dochádzalo k odpočúvaniam a sledovaniu v rámci siete Govnet, o ktorom Igor Matovič povedal 10. júna, že "keď sa to potvrdí, tak to bude Watergate. Nie slovenský, európsky, možno celosvetový." Okrem toho sa pýtal aj na ďalšie nejasné okolnosti v kauze, o ktorých verejnosť doposiaľ nedostala informácie.

Remišová odpovedala na všetky otázky, ktoré jej redaktor stihol položiť. Agentúra AFP nehodnotila či Remišová odpovedala na otázky pravdivo alebo presvedčivo, lebo zistenia okolo kauzy Govnet ešte nie sú vyšetrené políciou a mnohé skutočnosti podliehajú utajeniu.

Dá sa však povedať, že od času 3:45 až do konca videa, takmer sedem minút, mali Remišová s Migaľom výmenu v podstate jeden na jedného. Preto AFP považuje tvrdenie pri predmetnom videu, ktoré Remišovú obviňuje z toho, že utiekla z tlačovky, za nepravdivé. Video je navyše zostrihané len na 36 sekúnd.

Remišová na brífingu reagovala na výroky Petra Pellegriniho a Richarda Rašiho (bývalého podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu), ktorí ju 16. júna obvinili z neodborného a nedôsledného prístupu, čím mala podľa nich ohroziť bezpečnosť a obranu štátu.

V stredu 24. júna podal Raši na Remišovú trestné oznámenie, keďže podľa neho mohlo z jej strany dôjsť k trestnému činu vyzradenia utajovanej skutočnosti, šíreniu poplašnej správy a tiež k zneužitiu právomoci verejného činiteľa.

Po tom, ako bolo na ňu podané trestné oznámenie, sa Remišová vyjadrila ku kauze na Facebooku. Vo svojom stanovisku opakuje, prečo pokladá svoj postup za odôvodnený a cituje prokurátora špeciálnej prokuratúry, podľa ktorého "existovali konkrétne skutočnosti, ktoré vzbudzujú pochybnosti o tom, či zariadenia nájdené v rámci prehliadok priestorov NASES-u boli nainštalované v súlade so zákonom, a predovšetkým či bolo ich použitie v súlade so zákonom."

