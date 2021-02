HOAX: Tisíce ľudí zdieľali obrázok, že vakcínu AstraZeneca vyrobili v roku 2008

Tisíce používateľov Facebooku zdieľali príspevky, podľa ktorých číslo na ampulke obsahujúce sekvenciu číslic 2008 dokazuje, že vakcínu od výrobcu AstraZeneca vyrobili v roku 2008. Podľa príspevkov by mala už v blízkej dobe vypršať expiračná lehota vakcíny a preto sa ňou malo zrýchlene očkovať práve na Slovensku. Nie je to pravda - pre AFP to potvrdil Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a firma AstraZeneca vysvetlila pôvod čísel a expiračnú lehotu vakcíny. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.