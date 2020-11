HOAX: Video nedokazuje, že antigénový test na COVID-19 odhalil vírus v džúse

Poľský záchranár vo videu tvrdil, že po nakvapkaní ovocnej šťavy na antigénový test sa ukázal pozitívny výsledok na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. Poľská pobočka agentúry AFP na kontrolu faktov video vyvrátila a ukázala, že tvrdenie o ovocnej šťave je nepodložené. Antigénové testy sú určené iba na prácu s biologickým materiálom, teda so vzorkami ľudského tela.

Video ukazuje dve testovacie sady. Na ľavom teste sa ku koncu videa objavia dve čiarky. Test vpravo sa sfarbí celý do červena a žiadne čiarky nevidno.

S otázkou, ako správne čítať výsledky testov, sa AFP obrátila na Roberta Flisiaka, profesora medicíny, vedúceho katedry infekčných chorôb a hepatológie na Lekárskej univerzite v Bialystoku na severovýchode Poľska.

"Video ukazuje antigénové testy. Tie obsahujú značky s písmenami C a T. C je pre kontrolnú čiarku a T pre testovaciu. Ak je výsledok negatívny, mala by sa objaviť čiarka len vedľa písmena C. Ak je však test pozitívny, mali by sa objaviť čiarky pri C aj T. Ak sa žiadny prúžok pri písmene C nezobrazí, znamená to, že buď niečo nie je v poriadku s testom, alebo so vzorkou samotnou, nejde napríklad o biologický materiál,"