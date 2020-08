Hromadné podujatia nad 1000 ľudí budú zakázané, rúška ostanú povinné

Foto: TASR – Jakub Kotian

Mikas skonštatoval, že pristúpili k sprísneniu opatrení a poukázal na zhoršujúcu sa situáciu na Slovensku aj v Európe. Podčiarkol, že povinnosť nosiť rúško na hromadných podujatiach bude platiť rovnako pre interiér, ako aj pre exteriér. Nosenie rúšok v triedach odporúča, a to aj na prvom stupni, ak by to žiaci dokázali akceptovať. Dodal, že vzhľadom na koniec dovolenkovej sezóny bude zrejme konzílium pravidelne zasadať a prehodnocovať situáciu i rizikovosť regiónov.

"Pokiaľ si budeme vedomí, že toto sú rizikové oblasti a ľudia budú dodržiavať nastavené prísne epidemiologické opatrenia, najmä nosenie rúšok, vieme vážne eliminovať šírenie vírusu v našej populácii,"

doplnil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Zdôraznil, že treba dať pozor, aby sa nákaza nedostala do domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov, ako aj medzi marginalizované komunity či do nocľahární pre bezdomovcov. Skonštatoval, že ostražitosť ľudí klesla a poukázal na dezinformačnú kampaň. Odmietol napríklad to, že by ľudí v rúškach dusil oxid uhličitý. Upozornil, že dodržiavanie opatrení budú kontrolovať regionálni úradníci s políciou, pričom hrozia pokuty.

Karanténa pri návrate z rizikových krajín ostane na osobnej zodpovednosti. Krajčí upozornil, že aj pri jej nedodržiavaní hrozia pokuty. Povinnosť kontroly jej dodržiavania pribudne aj zamestnávateľom.

"Pokiaľ sa dotyčný pracovník vrátil z červenej krajiny, tak ešte by aj zamestnávateľ mal vyžadovať potvrdenie, že karanténu absolvoval, eventuálne potvrdenie o negatívnom Covid-teste,"

povedal minister. Dodal, že ak sa do desiatich dní od návratu občana nepodarí zrealizovať test a nebude prejavovať príznaky ochorenia, karanténa sa skončí.

Pri testovaní je podľa neho otázna kapacita laboratórií a odberných miest. Informoval, že plánujú opäť zriadiť veľkokapacitné testovacie odberné miesta. Avizoval, že prvé by mohlo vďaka dohode so súkromným testovacím laboratóriom fungovať v Bratislave už počas prvého septembrového týždňa. Ďalšie by sa mali postupne zriadiť v Trnave, Trenčíne a Banskej Bystrici.

Prvá viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová ozrejmila, že polícia reaguje na epidemiologickú situáciu preventívno-bezpečnotnými opatreniami. Cez nadchádzajúci víkend sa preto zameria na kontrolu nosenia rúšok v nákupných strediskách, obchodoch a na kultúrno-spoločenských podujatiach. Na začiatku školského roka budú zase policajti kontrolovať nosenie rúšok v autobusoch, vlakoch aj na staniciach. Avizovala aj kontroly v nemocniciach, kde sa podľa informácií polície opatrenia nedodržiavajú.

