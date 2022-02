Hromadné podujatia od soboty fungujú v režime základ, ostatné sa zrušili

Hromadné podujatia budú od soboty fungovať v režime základ. Dostupné budú pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný či očkovací status. Režimy OTP, OP a OP+ sa zrušili. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ilustračná fotka: Parameter – András Á. Cséfalvay

Hromadné podujatia sa po novom delia na dve kategórie, a to na nízko a vysoko rizikové. Podujatia, pri ktorých bude fixné sedenie alebo státie a účastníci budú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, sú považované za nízkorizikové podujatia. Maximálna povolená účasť je 500 osôb, prípadne 50 percent kapacity priestoru. Patria sem napríklad divadelné predstavenia, bohoslužby, kino či účasť divákov na športových podujatiach.

Ostatné podujatia, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, sú považované za vysokorizikové. Ide napríklad o svadby, kary, oslavy, večierky, plesy či diskotéky a zúčastniť sa na nich môže maximálne 50 osôb.

Delenie na nízko a vysoko rizikové podujatia sa nevzťahuje na obrady sobášu, krstu či pohrebu. Netýka sa ani volieb, profesionálnych športových súťaží a podujatí nevyhnutných na výkon činnosti športových reprezentácií SR so súhlasom ministerstva školstva. Pre tieto podujatia neplatia kapacitné obmedzenia.

Toto delenie sa nevzťahuje ani na hromadné podujatia osôb do 18 rokov veku, a to v kapacite maximálne 100 osôb. Taktiež delenie neplatí pre hromadné podujatia športového charakteru, ako sú súťaže či tréningy osôb starších ako 18 rokov. Rovnako však platí kapacitné obmedzenie do 100 osôb.

