Hygienici varujú pred nebezpečnou keramickou misou, uniká z nej hliník

Podľa informácií úradu sa mal výrobok predávať vo filiálkach spoločnosti TEDi, v súčasnosti však orgány verejného zdravotníctva pracujú na jeho stiahnutí zo slovenského trhu.

„Odporúčame spotrebiteľom, aby uvedený výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja”

– uviedla Račková.

Hnedú keramickú misu na pečenie pôvodom zo Španielska, ktorá sa predáva pod názvom Schmortopf - ceramic slow cooker, do výstražného systému nahlásili rakúske orgány. Laboratórne testy zistili, že z nej uniká hliník, čo je v rozpore s európskymi pravidlami. Tie určujú, že predmety musia byť vyrobené tak, aby za obvyklých alebo predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do potravín v množstve, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí.

