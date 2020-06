I. Korčok: Trianon sa nesmie stať balvanom brániacim pohľadu do budúcna

Trianon sa nesmie stať balvanom, ktorý by bránil Slovákom a Maďarom pozerať sa do budúcnosti, povedal v utorok v Budapešti minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) na svojej prvej oficiálnej návšteve Maďarska, kde sa stretol s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom.

Foto: MTI – Balogh Zoltán/TASR

V súvislosti s nadchádzajúcim výročím Trianonskej mierovej zmluvy, ktoré bude 4. júna, Korčok podotkol, že s jeho maďarským rezortným partnerom hovorili o Trianone veľmi otvorene.

"Vidíme tento historický míľnik odlišne, sú to tie isté dejiny, ale žijeme ich odlišným spôsobom. Čo nás nemusí zjednocovať, nás nesmie rozdeľovať. Tak treba vnímať aj iniciatívu slovenského premiéra Igora Matoviča, ktorý pozval predstaviteľov maďarskej komunity na Slovensku, aby sme sa stretli, dá sa povedať, v predvečer tohto výročia. Je to podľa mňa silný signál - ak chcete - empatie, ktorú aj my očakávame od Maďarska - práve 4. júna, keď si pripomeniete 100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy,"

zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Korčok vyjadril názor, že Európa, Slováci či Maďari, všetci v Európe majú zložitú históriu a zložité zážitky z tejto histórie. To, čo je podľa jeho slov pre jedných porážka, je pre iných víťazstvo. To, čo je pre jedných trauma, pre iných je začiatok slobody.

"Ale toto sa nesmie stať balvanom, ktorý máme na krku a ktorý nám bráni pozerať sa do budúcnosti a robiť to, čo od nás občania očakávajú v prítomnosti. Verím, že tento týždeň bude týždňom plným empatie. Toto si želám, aby tóny, ktoré zaznejú v Budapešti 4. júna, bolo niečím, čo naozaj otvára spoluprácu do budúcnosti,"

dodal.

Szijjártó v reakcii na otázku TASR uviedol, že srdečne očakávajú návštevu predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽaNO).

"Povinným krokom pre slovenského premiéra je návšteva Česka, podľa našich informácií sa tak stane už zajtra (3. 6.). Potom ho radi privítame v Budapešti, pretože naše strategické vzťahy na najvyššej úrovni v každom prípade sú dôvodom na to, aby sa nový predseda vlády stretol so svojím maďarským kolegom. Osobne - vzhľadom na existujúcu epidemiologickú situáciu telefonicky - už viackrát hovorili,"

povedal maďarský minister.

"Budem tlmočiť pozvanie predsedovi vlády na návštevu do Budapešti. Zajtra odchádzame do Prahy, to potvrdzujem, a verím, že v dohľadnom čase sa uskutoční aj návšteva slovenského premiéra v Budapešti,"

reagoval Korčok.

Ministri sa zhodli v tom, že vzájomné slovensko-maďarské vzťahy sú dobré. "Vážme si ich, je to výsledkom toho, čo sme urobili v ostatných rokoch, a nezabúdajme, že tí, pre koho to robíme, sú naši občania,"

zdôraznil Korčok. Podľa jeho slov zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci podpísaná pred 25 rokmi má všetko, čo je potrebné v tejto chvíli na to, aby bolo možné rozvíjať vzájomné vzťahy.

Slovenský minister vyzdvihol plánované projekty rozvíjania infraštruktúry prepojením cestných i energetických sietí.

"Energetickou infraštruktúrou, napríklad plynovým koridorom, nezvyšujeme len našu vlastnú bezpečnosť, ale prispievame zásadným spôsobom k energetickej bezpečnosti celej Európy,"

podčiarkol.

Korčok ocenil komunikáciu na úrovni ministrov i premiérov v otázkach riešenia pandémie nového koronavírusu.

"Krok za krokom vieme postupne uvoľňovať režim na hraniciach, stále mysliac na to najdôležitejšie, a to je zdravie a bezpečnosť našich občanov,"

konštatoval.

Šéf slovenskej diplomacie potvrdil, že nová vláda bude pracovať na prijatí zákona o národnostných menšinách.

Szijjártó vyjadril nádej, že budúce roky vzájomných vzťahov budú o nových prepojeniach a spoločných úspešných projektoch, ktoré prospejú Slovensku i Maďarsku, Maďarom žijúcim v SR a aj Slovákom žijúcim v Maďarsku.

"Do konca leta bude dokončený most medzi Komáromom a Komárnom, do roku 2022 otvoríme šesť nových hraničných priechodov, medzi nimi budú aj tri nové mosty na rieke Ipeľ. Do roku 2024 výrazne zvýšime kapacity interkonektorov zemného plynu a do konca decembra tohto roka prepojíme svoje elektrické siete vysokého napätia,"

dodal.

Korčok so Szijjártóom hovorili aj o aktuálnych bilaterálnych vzťahoch s dôrazom na koordináciu v uvoľňovaní obmedzení na hraniciach v regióne a v Európskej únii. Predmetom rokovaní bola aj regionálna spolupráca a aktuálne otázky európskej a medzinárodnej agendy.

Slovenského ministra zahraničných vecí prijme aj predseda Národného zhromaždenia László Kövér a stretne sa aj s predsedom zahraničného výboru parlamentu Zsoltom Némethom.

TASR