I. Matovič: Kompromis pri poukazoch je 300 eur na ľubovoľné použitie

Poukazy v hodnote 500 eur ako motivácia pre seniorov pri očkovaní by sa mohli zmeniť na 300 eur a vyplácať by sa mali v hotovosti pri tretej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Tieto peniaze by seniori mohli použiť na ľubovoľný účel. Motivačný príspevok by mohli dostať aj pri očkovaní prvou dávkou. Informoval o tom minister financií Igor Matovič (OĽANO) na utorkovej tlačovej konferencii. Hovoril pritom o kompromise.

Ľudia nad 60 rokov by podľa kompromisného návrhu, ak sú už zaočkovaní treťou dávkou, mohli dostať 300 eur. Ak je niekto zaočkovaný druhou dávkou vakcíny, 300 eur dostane potom, ako sa zaočkuje treťou dávkou.

Ak niekto má prvú dávku a absolvuje druhú do Vianoc, získal by 200 eur v hotovosti. Príspevok 200 eur by mali získať aj tí, ktorí sa do 24. decembra minimálne zaregistrujú a absolvujú očkovanie do 15. januára budúceho roka.