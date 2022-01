I. Matovič: Našim najväčším protikorupčným opatrením bolo rozviazanie rúk OČTK

Najväčším protikorupčným opatrením, ktoré dosiahla súčasná koalícia, bolo rozviazanie rúk orgánom činným v trestnom konaní (OČTK). Myslí si to líder OĽANO a minister financií Igor Matovič. V rozhovore pre TASR povedal, že zákon o lobingu či úprava majetkových priznaní verejných funkcionárov nie sú skutočnými riešeniami v boji proti korupcii. Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár naznačil, že by jeho hnutie mohlo podať návrh, týkajúci sa lobingu a mimovládnych organizácií.

"Najúčinnejšie a najzásadnejšie protikorupčné opatrenie, ktoré sme zaviedli, bolo, že sme absolútne rozviazali ruky policajtom, ´NAKE´, prokurátorom. Dnes policajti či prokurátori nekonajú na základe objednávky. Je dovolené ísť po krku komukoľvek," povedal Matovič.

Ľudia podľa neho nemôžu mať pocit, že je tu niekto chránený, takzvaný náš človek. To, že sa nedá zavolať premiérovi či ministrovi, ktorý by všetko vybavil, je podľa Matoviča najlepšie protikorupčné opatrenie.

Majetkové priznanie, akokoľvek podrobné, podľa lídra OĽANO nedokáže zabrániť korupcii a rozkrádaniu verejných zdrojov. Majetkové priznanie podľa neho neukáže, že je niekto korupčník.

"Napíše to na inú osobu, alebo si dá zlaté tehly do trezora. To v majetkovom priznaní nezbadáte. Vôbec si nemyslím, že majetkové priznanie je svätý grál boja proti podvodníkom v politike alebo medzi verejnými funkcionármi,"