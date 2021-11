I. Matovič navrhuje poskytnúť 500 mil. eur dotknutým prevádzkam

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) navrhuje poskytnúť 500 miliónov eur dotknutým prevádzkam, ktoré najviac trpeli v prvej, druhej a trpia v tretej vlne pandémie nového koronavírusu. Prevádzky sú zoradené v troch skupinách: HORECA, kultúra, služby. Vyhlásil to na tlačovom brífingu spoločne s predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom (Sme rodina).

Foto: TASR

"Prevádzky sú zoradené do troch skupín. Prvý sektor je tzv. HORECA, čo sú hotely, penzióny, reštaurácie, kaviarne. Druhý sektor: kultúra, divadlá, koncerty, galérie, festivaly či kiná. Tretí sektor predstavujú služby: kaderníctva, masáže, manikúry, pedikúry, akvaparky, wellness, posilňovne, rôzne športove aktivity a podobne,"

vysvetlil Matovič. Peniaze by sa k týmto prevádzkam mali dostať prostredníctvom poukazov pre dôchodcov.

Na služby pre tieto dotknuté prevádzky by dostávali poukaz na 500 eur dôchodcovia vo veku 60+. Poukaz by mali dostať za absolvovanie očkovania treťou dávkou a za očkovanie prvou dávkou. Poukaz by mal byť prenosný na inú osobu. Cieľom je podporiť očkovanie u približne 380.000 nezaočkovaných dôchodcov nad 60 rokov. Matovič konštatoval, že sú pripravení o tejto zmene rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Kollár uvítal túto cestu presvedčenia na očkovanie. Povedal, že je podstatné motivovať dôchodcov.

"Hnutie Sme rodina je proti povinnému očkovaniu," konštatoval. Podľa neho sa tak obchádza možnosť povinného očkovania a zároveň sa snažia byť zodpovední a čo najviac ľudí presvedčiť, aby sa dali očkovať. Túto možnosť podporuje zatiaľ 73 poslancov. Kollár vyzval opozíciu aj koalíciu, aby sa postavili za zodpovednosť, za očkovanie a za dôchodcov.

TASR