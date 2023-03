I. Matovič opäť predložil návrh na odmenu vo voľbách, avizuje aj plán B

Poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič (OĽANO) opätovne predložil do parlamentu návrh na zavedenie 500-eurovej odmeny za účasť v tohtoročných voľbách. Totožný návrh v stredu parlament neposunul do druhého čítania. Dodal, že nejde o avizovaný "plán B", ktorý chce oznámiť vo štvrtok (30. 3.).

Foto: TASR

"Mrzí ma, že dnes zástupcovia všetkých politických strán symbolicky ukázali prostredník svojim vlastným voličom aj dvom miliónom nevoličov. Ukázali, že im na nich nezáleží, že nimi pohŕdajú," komentoval odmietnutie 500-eurovej odmeny v stredu Matovič. Plán B označil za dosť kontroverzný.

Návrh predložený do parlamentu by podľa Matoviča mal byť zaradený vzhľadom na to, že bol predložený ešte pred odmietnutím pôvodného návrhu v parlamente. Očakáva, že sa o ňom bude rokovať na májovej schôdzi. Odmieta, že by išlo o návrh v rovnakej veci ako návrh na desaťpercentnú zľavu z poplatkov za účasť vo voľbách. Poukazuje na výrazný rozdiel v dosahu na verejné financie. Kým pri zľave išlo o približne deväť miliónov, 500-eurová odmena by štát stála 1,5 miliardy eur.

Zopakoval, že odmena by podľa neho priniesla vysokú účasť vo voľbách. Obáva sa nízkej účasti a snahy po voľbách zmeniť režim.

Poslanci NR SR v stredu odmietli návrh na 500-eurovú odmenu pre voličov za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách. Novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva v stredu neposunuli do druhého čítania.

V rokovacom poriadku NR SR sa uvádza, že ak národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona.

TASR