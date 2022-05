I. Matovič predloží návrh na zdanenie lacnejšej ruskej ropy

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) predloží na vládu návrh zákona, ktorým sa zdaní rozdiel v cenách medzi lacnejšou ruskou ropou a ropou typu Brent. Sadzba dane bude 30 % z určeného rozdielu cien a bude platiť na všetku ruskú ropu spracovanú na Slovensku. Matovič to oznámil na utorkovej tlačovej konferencii.

"Zavedieme mimoriadnu daň z výhody pri nákupe ruskej ropy, ktorá sa použije na spracovanie na Slovensku," povedal Matovič. Minister spresnil, že ruská ropa bola v minulosti štandardne o päť USD (4,797 eura) lacnejšia na barel (159 litrov), ako ropa typu Brent, no v súčasnosti je cena ruskej ropy nižšia až o 30 USD. Prvých päť USD rozdielu sa podľa ministra nebude zdaňovať, ostatný rozdiel zaťaží štát daňou vo výške 30 %.

Do štátneho rozpočtu by podľa Matoviča malo pritiecť z tejto dane ročne okolo 300 miliónov eur, ktoré chce použiť na vykrytie nákladov protiinflačného balíčka. Minister je presvedčený, že Slovnaft pre toto mimoriadne zdanenie ceny motorových palív nezvýši a neočakáva ani odpor koaličných strán pri schvaľovaní zákona. Zákon by chcel poslať do Národnej rady (NR) SR spolu so žiadosťou o zrýchlené legislatívne konanie.

Matovičov návrh však skritizovala mimoparlamentná strana Hlas-SD expremiéra Petra Pellegriniho aj koaličná SaS. Zatiaľ, čo Hlas-SD upozornil, že návrh motoristom neušetrí na cenách palív ani cent, SaS rovno oznámila, že návrh bude vetovať.

"Igor Matovič pokračuje v plnení štátnej kasy peniazmi, ktoré nedobrovoľne platia ľudia v dôsledku zdražovania. Do dnešného dňa vybral štát na daniach o miliardu viac, ako očakával - práve preto, že ľudia pre zdražovanie platia viac," upozornil Pellegrini.

Šéf SaS Richard Sulík zdôraznil, že strana je zásadne proti akejkoľvek novej dani.

"Tento návrh ministra financií sme nemohli doteraz vetovať, pretože sme sa o novej dani dozvedeli až z tlačovej besedy. Veto si však uplatníme, pretože táto daň s istotou povedie k vyšším cenám benzínu a nafty," uviedol v reakcii na zverejnený návrh Sulík.

SaS zopakovala, že pokiaľ Matovič predloží na vládu návrhy na zvyšovanie daní, bude to považovať za porušenie koaličnej zmluvy.

