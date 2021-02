J. Gavalec: Lehel Horváth považuje obžalobu za nezákonnú 

Foto: Parameter

"Môj klient považuje obžalobu za nezákonnú. Zásadný dôvod je to, že väčšina zo skutkov, ktoré sú v obžalobe uvedené, sa týka skutkov, pre ktoré voči nemu bolo už dočasne odložené vznesené obvinenie. Tam ide to konanie tak, respektíve bolo mu to prisľúbené, že pre tieto skutky bude voči nemu konanie zastavené,"

vyhlásil advokát.

Ako uviedol, obžaloba však bola podaná aj pre tieto skutky, čiže z toho dôvodu to považuje za nezákonné.

"Čo sa týka argumentácie prokurátora, naozaj to neznamená, že je to ešte ukončené. Ja hovorím o prísľube, ktorý tu bol daný, a čo sa týka toho, prečo toto všetko začalo, tak pokyn na stíhanie obžalovaného bol daný pre skutok, ktorý bol vedený na Okresnom súde Trnava,"

objasnil Gavalec.

"V tomto skutku bol zatiaľ oslobodený, platí zároveň prezumpcia neviny, čiže pokračovanie v tom stíhaní podľa názoru môjho klienta nebolo v súlade so zákonom,"

dodal.

ŠTS v Pezinku začal v pondelok pojednávanie s Lehelom Horváthom, kde čelí obžalobe za štyri vraždy, jednu úkladnú vraždu, skutok podporovania a zosnovania zločineckej skupiny, krádež 45,5 milióna slovenských korún z bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede. ŠTS ho v pondelok z väzby neprepustil.

Do väzby Lehela Horvátha poslal v apríli 2020 Najvyšší súd SR. Minulý rok ho Okresný súd v Trnave zbavil obžaloby, podľa ktorej mal spolu so synom napadnúť svoju manželku a hodiť ju do klietky k levici. Krajský súd v Trnave zatiaľ o odvolaní prokurátora nerozhodol.

