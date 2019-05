J. Menyhárt: O spájaní s inými stranami je ešte predčasné hovoriť

Foto archív: mkp.sk

Líder eurokandidátky SMK Pál Csáky si však myslí, že by to nebol dobrý krok, keby SMK začala rokovať s Bélom Bugárom (Most-Híd). Výhrady má najmä voči jeho osobe. Podľa Csákyho to však neznamená, že strana Most-Híd bez Bugára by nebola pre SMK dobrým partnerom na rokovania. Doplnil, že existuje aj možnosť spolupráce i so slovenskými stranami súčasnej opozície. Podľa predsedu strany je o tom ešte predčasné hovoriť.

„Pre našu roztrieštenú komunitu je to vážna otázka. Ideme však ďalej a nájdeme cestu”

– povedal Menyhárt.

SMK zostala tesne pod hranicou zvoliteľnosti do Európskeho parlamentu, keď získala 4,96 percenta hlasov. Na zdolanie potrebnej päťpercentnej hranice jej chýbalo 396 hlasov.

„Vieme, že tento výsledok je v našej roztrieštenej komunite čoraz ťažšie dosiahnuť. Na Republikovom sneme SMK budeme analyzovať všetky okolnosti kampane a volieb. Napriek tomu, že sme nezískali vlastný mandát v Európskom parlamente, vieme že naši najbližší spojenci v takejto situácii urobia všetko pre to, aby špecifické záujmy našej komunity nezostali nezastúpené”

– poznamenal Menyhárt.

Csáky poznamenal, že strata mandátu pre stranu je zlou správou nielen pre nich, ale aj pre maďarskú komunitu. Potvrdil, že stranu teší, že získala takmer 49.000 hlasov, poukázal však aj na vyššiu účasť, ktorá tomu dopomohla. Predseda Republikovej rady SMK Péter Őry povedal, že strana musí nájsť riešenie, aby sa dostala v najbližších voľbách do parlamentu.

Víťazom volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku sa stala koalícia Progresívne Slovensko - Spolu (20,11 percenta), za ňou nasleduje strana Smer-SD (15,72 percenta), tretia je ĽSNS (12,07 percenta). Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Tesne pod hranicou zvoliteľnosti zostala SMK (4,96 percenta).

