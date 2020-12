J. Mikas: Mnohé nemocnice smerujú ku kolapsu, veľký tlak pociťujú aj RÚVZ

"Z celého srdca by som si prial, aby sme mohli okamžite poľaviť z nastavených opatrení, či všadeprítomných príkazov a zákazov, ktoré sme zaviedli v úprimnej snahe chrániť Vás od tragických následkov šíriaceho sa ochorenia COVID-19,"

uviedol Mikas s tým, že okolnosti nám však nedovoľujú takýto luxus. V otvorenom liste vyzdvihol vyťaženosť nemocníc, ale aj RÚVZ.

"Aj keby v nasledujúcich dňoch nepribudol jediný nový prípad nákazy, naši lekári, sestry a ďalší zdravotnícky personál to nepocítia ešte celé týždne. Realita v nemocniciach i na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva je pre mnohých vzdialená,"

povedal Mikas. Poukázal na to, že nekonečná obetavosť zdravotníkov a epidemiológov, ich vyčerpanie, frustrácia a neraz aj slzy zúfalstva či hnevu sú však skutočné. Preto Mikas prosí ľudí, aby robili zo svojej pozície všetko pre to, aby boli podmienky na záchranu ľudských životov.

povedal hlavný hygienik. Požiadal, aby sa ľudia zomkli.

"Na diaľku, no s o to väčším odhodlaním. Bez ohľadu na naše politické presvedčenie a bez ohľadu na to, aký máme názor na vývoj a riešenie pandémie,"