J. Naď: Na začiatok má byť v SR okolo 1200 vojakov NATO

V rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO by na území SR malo na začiatku pôsobiť približne 1200 vojakov.

Národná rada SR však bude rozhodovať o mandáte pre 2100 vojakov vzhľadom na rokovania o ďalšom posilnení obrany SR. Vojaci by mali byť najmä vo výcvikových priestoroch Lešť, Kamenica nad Cirochou či na Záhorí. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval na pondelkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť. Výbor návrh na prítomnosť spojencov odsúhlasil a odporučil ju odobriť aj v parlamente.

Minister obrany zdôraznil, že agresia Ruskej federácie na Ukrajine má priamy bezpečnostný dosah aj na územie SR.

"Zatiaľ vo forme migrácie, vo výraznej miere, a tiež vo forme zvýšeného hybridného pôsobenia Ruskej federácie na našom území. Vzhľadom na to, že očakávame v dohľadnej dobe aj priame vojenské útoky Ruskej federácie na letisko Užhorod, ktoré je na hranici so SR, to má, samozrejme, aj vojenské implikácie,"