J. Naď: Zdedil som korupčné peklo, upevnili sme však pozíciu Slovenska

Poukázal aj na to, že v parlamente po rokoch prijali bezpečnostnú aj obrannú stratégiu. Podľa Naďa sa podarilo upevniť pozíciu Slovenska v oblasti zahraničného smerovania. Vyzdvihol profesionalitu Ozbrojených síl (OS) SR a zapojenie vojakov do pomoci v boji s pandémiou nového koronavírusu. Poslancov poprosil o podporu PVV a obrany samotnej. Do budúcna avizoval napríklad predloženie obrannej dohody.

Naď počas svojho vystúpenia zhodnotil uplynulý rok a kritizoval predchádzajúce vlády. Tvrdí, že sa v minulosti vytunelovali Letecké opravovne Trenčín a že sa zbytočne vyhadzovali peniaze pre nevýhodné zmluvy aj v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku.

"Neuveriteľné, ako sa kradlo v rezorte obrany,"

povedal.

Vyzdvihol prijatie obrannej aj bezpečnostnej stratégie, ale aj ďalších plánov a stratégií. Uviedol, že sa mu podarilo dosiahnuť v minulom roku výdavky na obranu dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Ocenil i spoluprácu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aj diskusiu medzi rezortom obrany a parlamentom.

Poukázal i na posilnenie zastúpenia OS SR v zahraničných misiách a uzavretie medzinárodných dohôd či už s Maďarskom, alebo Poľskom.

Vojaci navyše podľa neho profesionálne pomáhali v čase pandémie napríklad s trasovaním kontaktov a transportom pacientov.

Vladimíra Marcinková (Za ľudí) ocenila, že minister vždy prízvukuje proatlantické a proeurópske smerovanie. Rovnako uvítala, že za uplynulý rok sa posilnilo aj sociálne zabezpečenie a postavenie žien v armáde.

"Konečne sa myslí na vojakov, na ich sociálne zabezpečenie,"

poznamenal predseda brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO). Odmieta kritiku opozície v oblasti zahraničnopolitických otázok. Podčiarkol, že obrana by mala byť apolitická.

