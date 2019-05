J. Nagy: Mali by sme hľadať iných koaličných partnerov

Líder kandidátky Mosta-Híd vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) a dosluhujúci poslanec EP József Nagy si myslí, že Most-Híd by mal hľadať po budúcich voľbách do parlamentu iných koaličných partnerov ako Smer-SD a SNS. Výstup z koalície však vylúčil. Parlamentné voľby si želá v riadnom termíne. Predsedu Bélu Bugára sa Most-Híd podľa jeho slov nechystá vymeniť.