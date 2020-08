Ján Mikas: September bude špecifický, napovie nám o ďalšom vývoji pandémie – AKTUALIZOVANÉ

September bude špecifický mesiac, pretože môže napovedať, aký bude mať pandémia nového koronavírusu na Slovensku ďalší vývoj. Po pondelkovom stretnutí so športovými zväzmi to vyhlásil hlavný hygienik SR Ján Mikas. Poukázal pritom na návrat ľudí z dovoleniek, zamestnancov do zamestnania a detí či študentov do škôl. Zároveň avizoval, že tento týždeň sa situáciou okolo nového koronavírusu bude zaoberať aj ústredný krízový štáb a konzílium odborníkov.