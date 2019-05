Juraj H. v utorok vyhlásil, že je vinný zo zabitia Filipínca Henryho Acordu

Obžalovaný Juraj H., je stále stíhaný väzobne a v utorok ho eskortovali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže.

– povedal v preplnenej súdnej sieni obžalovaný, ktorý zároveň odpovedal na zákonné otázky predsedu senátu. Na utorkové pojednávanie boli predvolaní ďalší svedkovia, ale aj znalci a lekári. Senát teda po jeho vyhlásení už nemal dôvod ich vypočuť. Súd už len prečítal psychologické vyšetrenia obžalovaného, s čím súhlasila obhajoba, ako aj prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave. Podľa posudkov býval Juraj H. často zmätený, vzdelanostne bol ekonomicky zdatný, často videl východisko redukovať emócie, menej bol prísny, za istých okolností mohol podliehať výkyvu nálad, mal obavy zo zlyhania pri strate kontroly, pritom však nebola agresivita u neho preukázaná za dominantnú.

„To, čo sa stalo, ma nesmierne mrzí, konal som v nevedomosti, ospravedlňujem sa jeho rodine, najmä jeho mame, ktorej by som finančne pomáhal aj bez toho, že by mi to nariadil súd. Rovnako sa ospravedlňujem aj svojej rodine”