Juraja Hossua, ktorý zabil Filipínca, odsúdili na deväť rokov

Odvolací súd v utorok vyhovel odvolaniu prokurátorky Krajskej prokuratúry v Bratislave (KP) a čiastočne pozostalým, a teda poškodeným. Zamietol odvolanie obžalovaného a jeho obhajcu. KS Hossuovi zároveň nariadil ochranné opatrenie - protialkoholické liečenie ambulantnou formou. Trest by si mal, teraz už odsúdený, odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

KS tak v utorok zrušil pôvodný májový rozsudok Okresného súdu Bratislava I (OS), ktorý Hossua odsúdil pod trestnú sadzbu, na šesťročný trest odňatia slobody. KS považoval v tomto prípad uloženie trestu odňatia slobody pod zákonom stanovenú hranicu z dôvodu nepríčetnosti obžalovaného za nesprávny postup OS BA, nakoľko sa do stavu nepríčetnosti dostal sám a úmyselne. Verdikt je právoplatný.

– povedal predseda senátu odvolacieho KS. Podľa súdu „ak niekto pácha trestný čin v stave požitia alkoholu v kombinácii s liekmi, nie je dôvod byť voči nemu zhovievavejší”.

Súd, na rozdiel od prvostupňového OS BA I, vyhovel matke zabitého Filipínca a priznal jej okrem nákladov na pohreb aj nemajetkovú ujmu vo výške 50.000 eur. Ostatných poškodených - súrodencov odkázal na civilné konanie.

„Aj keby mi súd nenariadil protialkoholické liečenie, sám by som sa prihlásil. Počas výkonu väzby som nenavštevoval psychiatra, absolvoval som len jeden pohovor so psychiatričkou a na základe ktorého som lieky Paretin, Leaxaurin, ktoré som bral pred umiestnením do väzby, vyradil. Lieky som predtým bral približne rok, lebo som mal úzkosti. Alkohol som užíval veľmi výnimočne. Nebol som agresívny”