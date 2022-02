K. Forró: Aliancia-Szövetség podporí regióny, na ktoré vláda zabudla

Cieľom zjednotenej menšinovej strany Aliancia-Szövetség je pozdvihnutie regiónov, najmä južného a východného Slovenska, na ktoré vláda v ťažkej pandemickej situácii úplne zabudla. V diskusii v TASR TV to povedal predseda Aliancie Krisztián Forró. Tvrdí, že ak regióny nemajú zodpovedajúce zastúpenie v Národnej rade (NR) SR, centrálna vláda na ne zabúda a ich potreby nemá kto presadzovať.

Foto: Facebook

Ako príklad uviedol vládne reformy. V prípade reformy zdravotníctva podľa neho nie je jasné, ako prebehne kategorizácia nemocníc a či to nepoškodí ľudí v regiónoch.

„Vyzerá to tak, že tieto reformy nie sú dobre pripravené. Nikto nepochybuje o tom, že reformy sú pre Slovensko dôležité, aj tie, čo sa týkajú zdravotníctva či súdnictva. Ale to, akým spôsobom to rieši vláda, je pre mňa nepochopiteľné,“ uviedol Forró.

S cieľom posilniť politickú váhu a vnútornú integritu regiónov bude podľa neho Aliancia-Szövetség podporovať zmeny v územno-správnom členení Slovenska, aj zvýšenie počtu volebných obvodov v parlamentných voľbách.

V komunálnych voľbách bude podľa neho Aliancia nominovať svojich kandidátov na základe dohody jej miestnych politikov. Cieľom je vybrať osobu s najväčšou šancou vo voľbách uspieť a nie to, z ktorej platformy Aliancie pochádza.

„Musíme zabudnúť na to, kto z akej strany prišiel,“ vyhlásil Forró.

Na margo parlamentnej diskusie pre schvaľovaní obrannej zmluvy Slovenska s USA povedal, že ju považuje za škandalóznu a nezvládnutú tak zo strany koalície, ako aj opozície. Pripomenul, že mnohí ľudia si pamätajú na problémy s prítomnosťou cudzích vojsk na Slovensku v čase totality.

„Koalícia by k tomu nemala pristupovať tak, že každý, kto má nejaké výhrady k zmluve, je označovaný za klamára a dehonestovaný. Mali otvoriť celospoločenskú diskusiu. Je to citlivá téma, nedá sa to urobiť len tak, že tu máte zmluvu, treba to podpísať a hotovo,“ tvrdí Forró.

Ak by však bola Aliancia v parlamente, za zmluvu by podľa neho zahlasovala. Myslím si však, že je veľmi nešťastné, že k podpisu zmluvy dochádza v čase konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.

"Keby tento konflikt nebol, ľudia by túto zmluvu brali inak,“ uzavrel Forró.

Aliancia vznikla zjednotením Strany maďarskej komunity (SMK), Mosta-Híd a hnutia Spolupatričnosť. Chce presadzovať požiadavky menšinových komunít a regiónov a klásť dôraz na životné prostredie.

