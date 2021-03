K. Kádár: Kto by nespravil, čo chcel bos Sátor, potrestal by ho zavraždením

Bos zločineckej skupiny sátorovcov Ľudovít Sátor by za odpor potrestal každého zavraždením. V procese s Lehelom Horváthom pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku o tom vypovedal na 25-ročný trest odsúdený člen gangu Krisztián Kádár.

Lehel Horváth čelí obžalobe z piatich vrážd. Medzi nimi sa mal podieľať na vražde člena skupiny Andora Reisza v roku 2006.

"My sme s Lehelom Horváthom nechceli zavraždiť Reisza. Ja som prerušil kontakty so skupinou v roku 2006. Vyhýbal som sa kontaktom so Sátorom. Ten nás však postavil pred hotovú vec, aby sme ho zavraždili,"

uviedol Kádár.

Osobne vraždu nevidel. V jej čase bol schovaný v kríkoch bývalého družstva v Čótfe pri Dunajskej Strede. Okrem Reisza, Sátora prišiel aj Zsolt Nagy alias Čonty.

"Zrazu som počul výstrel, tam vo vnútri sa Sátor sám rozhodol, že ho zastrelí. Moja úloha predtým bola, aby som zastrelil Reisza ja. Mal som zbraň, ja som nikoho v živote však nezastrelil,"

povedal.

Ako dodal, keby nespravil, čo od neho Sátor chce, dal by ho zlikvidovať.

"Sátorovi nikto nepovedal nie,"

vypovedal Kádár. Nikdy však nebol svedkom, že by takýto odpor potrestal vraždou. Pozostatky Reisza sa nikdy nenašli.

Kádár nevie, kto Sátora zavraždil v roku 2010. Pôvodne ho chcel zavraždiť on sám, no rozmyslel si to. Sátorovi, ktorý mal chcieť "odchodné" z gangu vo výške 400.000 eur, sa nepáčilo, že chcel spolupracovať s políciou.

"Napadlo mi, že ho musím zavraždiť, lebo by on zavraždil mňa,"

povedal svedok.

V súvislosti s plánovanou vraždou oslovil Lehela Horvátha. Na jeho pozemku v areáli bývalého družstva v Čótfe chcel telo zavraždeného zakopať. Na začiatku decembra, keď sa mala vražda odohrať, bol v garáži a počul výstrel, kto strieľal nevie.

"Rozmyslel som si to, nedokázal by som zavraždiť človeka,"

tvrdil. Od auta bosa prišiel Lehel Horváth a následne mŕtve telo odviezli na vozíku do garáže.

"Neviem, kto Sátora zastrelil,"

vyhlásil. Telo zakopali, neskoršie prekopali hrob, vtedy si všimol, že mŕtvola nemala tetovanie ako Sátor.

Lehel Horváth je okrem vrážd obžalovaný aj zo skutkov podporovania a zosnovania zločineckej skupiny sátorovcov a krádeže 45,5 milióna slovenských korún z bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede. Medzi zavraždenými je bos skupiny sátorovcov Sátor, k vražde ktorého sa Lehel Horváth v roku 2010 priznal. Telo sa nenašlo, páchatelia mŕtvolu údajne viac ráz vykopali a ostatky premiestňovali.

