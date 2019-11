K. Kočnerová vypovedala prevažne k osobe P. Tótha, čítala sa aj jej komunikácia

Foto: TASR – Pavol Zachar

Z výpovede Karolíny Kočnerovej vyplynulo, že po vzatí jej otca do väzby sa Tóth ponúkal rodine Kočnerovcov, že u nej doma „uprace“. Exmanželka Mariana K. to mala odmietnuť s tým, že nič upratať netreba. Tótha mala do domu nakoniec pustiť upratovačka, pričom chcel, aby ho zmazali z bezpečnostných kamier.

„Keď chodieval k nám domov, často sa pýtal, či máme tajné skrýše. Pýtal sa, či nevieme, kde zmenky sú”

– spresnila Kočnerová. Okrem iného jej mal tiež povedať, že „je na hlavu a berie na to lieky“.

„Zlom nastal, keď Tóth nazval môjho otca vrahom” – hovorila Kočnerová okolo vzťahu Tótha a obžalovaného. Tóth mal rodine poradiť, aby sa na otca „vykašľali“ a predali celý majetok, pretože ich „čaká peklo“. Potom sa s Tóthom prestali stretávať.

Po otázkach obhajcov, zástupcov poškodených, prokurátora a senátu sa čítala jej komunikácia cez aplikáciu Signal so svedkom Petrom Tóthom. Rozprávali sa v nej najmä o Marianovi K. Tóth cez aplikáciu spochybňoval jeho súčasnú obhajobu. Advokáta Mareka Paru, ktorý zastupuje Mariana K. vo viacerých konaniach, nazýval vulgárne a snažil sa Kočnerovú presvedčiť, aby tlačila na otca, nech vymení obhajobu.

Marian K., ktorý je prítomný na pojednávaní, nespresnil, v čom presne Tóth klamal, vzhľadom na to, že bola jeho výpoveď neverejná.

„To, že si svedok Tóth nepamätal komunikáciu, neznamená, že klamal”

– reagovala vedúca právneho oddelenia TV Markíza Lucia Tandlich.

Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Obžalovaný Pavol R. dal súhlas na konanie v neprítomnosti. V trestnom konaní o zmenkách ešte neboli naraz prítomní obaja obžalovaní.

Marian K. je obžalovaný aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

