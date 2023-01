Káčer: Vojna na Ukrajine bude pre SR výzvou aj v 2023, tiež zachovanie prosperity

Vojna na Ukrajine bude pre Slovensko výzvou aj v tomto roku. Dôležité tiež bude zachovanie prosperity a zvyšovanie nezávislosti od zdrojov energie. Pre TASR to zhodnotil dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer.

Foto: TASR

Zahraničná politika Slovenska sa bude podľa neho aj tento rok niesť v podobnom duchu ako minulý rok, teda v podpore Ukrajine.

"Samozrejme, budeme robiť proslovenskú politiku. Takú, ktorá garantuje Slovensku maximálnu bezpečnosť, stabilitu, integritu a prosperitu. A presne podpora Ukrajiny je v tomto duchu, pretože keby Ukrajina tento rok nevydržala tento nápor, tak si myslím, že by to mohlo mať veľmi dramatické dôsledky pre slovenskú bezpečnosť a našich občanov. Takže toto bude obrovská výzva na tento rok," skonštatoval.

Dôležité podľa Káčera bude aj zachovanie a garancia prosperity.

"Okrem iného závisí aj od energonosičov a zdrojov energie. To znamená jadrové palivo, ropa, plyn," ozrejmil s tým, že Slovensko sa bude v tomto smere naďalej snažiť zvyšovať svoju nezávislosť.

"Tak ako tento rok, čo sa nám veľmi úspešne darilo. V plyne sme aj absolútne zásadne znížili závislosť, v rope dosť dôležitým spôsobom, pričom chceme pokračovať," priblížil minister.

Výzvou tiež podľa neho bude bojovať aj s ostatnými dosahmi krízy, ktorú spôsobilo Rusko. "Pretože to ovplyvňuje svetovú ekonomiku. Bohužiaľ, je to cena za ruskú agresiu a musíme sa s tým čo najlepšie vedieť vysporiadať tak, aby to nemalo dosahy na našu bezpečnosť," skonštatoval.

Smerom dovnútra považuje v tomto roku za dôležité zachovať kohéziu a konzistentnosť slovenskej zahraničnej politiky. Podotkol, že vzhľadom na politické dianie existuje riziko zmeny zahraničnej politiky Slovenska.

"Lebo keď sa aj dnes pozrieme, čo sme tradične nazývali silným konsenzom v našej politike, že nám je jasné, aké pozície zastávame, že nám je jasné, kam patríme, tak dnes vidíme aj politikov, od ktorých by som to nebol býval v minulosti čakal, že spochybňujú naše základné piliere a robia všetko pre to, aby Slovensko vyvrhli zo spoločenstva slušných krajín a zaradili ho tam, kde si myslím, že nechceme patriť. A nielen to, ale že by nám to aj ekonomicky aj bezpečnostne veľmi škodilo," uviedol Káčer.

TASR