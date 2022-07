Kandidátom Aliancie na post predsedu NSK je Tibor Csenger

Kandidátom mimoparlamentnej strany Aliancia na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v tohtoročných jesenných voľbách do vyšších územných celkov bude podnikateľ zo Želiezoviec a terajší podpredseda NSK Tibor Csenger. Oznámil to v pondelok na tlačovej konferencii v Komárne predseda Aliancie Krisztián Forró.

Podnikateľ zo Želiezoviec a terajší podpredseda NSK Tibor Csenger, foto: TASR

V súčasnosti je podľa slov predsedu Aliancia treťou najsilnejšou stranou v regiónoch, čo by chceli zachovať aj v období po jesenných voľbách do VÚC a miestnych samospráv. Forró kritizoval vládu za to, že nič nerobí pre zníženie rozdielov medzi Bratislavou a regiónmi, preto je zastúpenie strany na úrovni krajov a samospráv podľa neho pre "ich komunitu" a ľudí žijúcich s nimi spolu v obciach a mestách veľmi dôležité.

Csenger zdôraznil nutnosť zefektívnenia využívania daní i eurofondov v kraji, vyzdvihol význam modernizácie budov v strednom školstve, sociálnych i kultúrnych zariadení, najmä s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Služby musia byť podľa neho prostredníctvom investícií zlepšené v troch nemocniciach a dvoch poliklinikách kraja.

K otázke cestnej infraštruktúry kandidát Aliancie povedal, že je v kraji kritická, pretože rozvoj rýchlostných ciest obchádza kraj a cesty druhej a tretej triedy sú mimoriadne preťažené. Z 2300 kilometrov ciest, ktoré má Nitriansky kraj v správe, do konca volebného obdobia zrekonštruujú 750 kilometrov, čo považuje Csenger za úspech. N

arastajúci problém tranzitnej cestnej dopravy podľa neho bude možné vyriešiť v kraji iba vybudovaním severojužného prepojenia Nitry s Komárnom rýchlostnou cestou R8, pričom bude potrebné zrekonštruovať aj množstvo z 520 cestných mostov.

Svoju kandidatúru na post predsedu NSK zatiaľ okrem Csengera ohlásil Daniel Balko, ktorý kandiduje za blok strán Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca a ODS – Občianski demokrati Slovenska.

Za KDH sa o post uchádza Martina Holečková a kandiduje aj riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka v Nitre Martin Kusenda, ktorý je občianskym kandidátom. Strana SaS nominovala na post predsedu NSK súčasného primátora Šiah Štefana Gregora. Kandidátom strany Hlas-SD je súčasný starosta Dvorov nad Žitavou v okrese Nové Zámky Branislav Becík, strany ĽSNS zas odborár a právnik Milan Španír.

TASR