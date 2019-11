Keď to vyhrám, bude treba veľa rozdať, písal Marian K. v Threeme

Spomínanú vetu mal napísať Marian K. v Threeme niekoľko dní po výhre v kauze zmenky, kým boli ešte civilným sporom na Okresnom súde Bratislava V. Spor rozhodovala sudkyňa Zuzana Maruniaková, ktorej Národná kriminálna agentúra zaistila koncom augusta mobilný telefón. V komunikácii cez Threemu má Marian K. podľa Markízy opisovať, ako ovplyvňoval a podplácal viacerých bratislavských sudcov vrátane Maruniakovej.

Počas týchto pojednávaní mal Marian K. Alene Zs. napísať:

„Som génius, pripravujem to vyše roka.” Tvrdil, že to naplánoval úplne do detailov.

„Toto keď vyjde, tak to bude vrchol môjho umenia” – dodal. V komunikácii sa tiež Marian K. pýta Aleny Zs., či videla, ako druhý obžalovaný Pavol R. priznal, že podpísal zmenky pre záchranu Markízy.

„To si ho ty naučil?” – pýtala sa Alena Zs. Marian K. jej na to odpísal tri smajlíky s vycerenými zubami.