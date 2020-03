A. Kiska nekonkretizoval, či bude pôsobiť v NR SR alebo v exekutíve

Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska nechcel konkretizovať, či ostane pôsobiť v parlamente alebo pôjde do exekutívy, jeho pôsobenie v politike bude predmetom ďalších rozhovorov. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii po tom, ako predsedníctvo strany rozhodlo, že vstúpi do rokovaní o možnej koalícii s OĽaNO, Sme rodina a SaS.