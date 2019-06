A. Kiska oznámil založenie strany, bude sa volať „Za ľudí”

V prípravnom výbore sú s ním bývalá europoslankyňa Jana Žitňanská, exhovorca iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková a poradca exprezidenta pre vnútornú politiku Michal Luciak. Kiska predstavil aj ďalších spolupracovníkov z radov diplomacie či samosprávy. Sú medzi nimi napríklad primátori Nitry Marek Hattas, Hlohovca Miroslav Kollár, Zvolena Lenka Balkovičová či Lučenca Alexandra Pivková.

„Potrebujeme dostať do politiky schopných a čestných ľudí, to je základ. Oddnes neexistuje strana Andreja Kisku, ale vzniká strana Za ľudí. Bude to veľká, celoslovenská strana, ukotvená v regiónoch so všetkými štruktúrami. Prihlásilo sa nám doteraz 30.000 podporovateľov a v nasledujúcich dňoch dostanú všetci ponuku stať sa členmi našej strany”