A. Kiska: Strana Za ľudí začína rokovania o vstupe do vládnej koalície

Strana Za ľudí začína oficiálne rokovania o vstupe do budúcej vládnej koalície so stranami OĽaNO, SaS a Sme rodina. Odsúhlasilo to štvrtkové predsedníctvo strany. O výsledku predsedníctva informoval líder strany Andrej Kiska. Ako však podotkol, neznamená to, že strana Za ľudí pôjde do koalície za každú cenu.