Koaličná rada sa má zaoberať bonusom pre očkovaných seniorov i zatváraním škôl

Koaličná rada by sa mala v pondelok večer zaoberať 500-eurovým bonusom pre seniorov, ktorý navrhuje minister financií Igor Matovič (OĽANO). Hovoriť by sa malo aj o plošnom zatváraní škôl, či o novom koronavírusovom variante omikron. Povedal to predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš pred rokovaním.

"Je to pragmatické riešenie, ktoré pomôže ľuďom a pomôže aj sektoru a službám, ktoré najviac trpeli počas pandémie,"

povedal Šipoš. O výške pomoci sú pripravení rokovať a presvedčiť aj koaličného partnera SaS, ktorý navrhuje pomoc 150 eur. Ak sa nedohodnú, budú hľadať podporu v celom parlamente. Priestor na to, že by určitá suma bola vyplatená v hotovosti, nevidí.

"Nemyslím si, že je to cesta," poznamenal Šipoš.

Rokovať by mali aj o zatváraní škôl. OĽANO zastáva názor, že školy sa mali zatvoriť už skôr. Šipoš argumentuje aj viacerými prípadmi, kedy deti nakazili svojich rodičov. Ak sa dohodnú, materiál by sa mal dostať na vládu, ak nie, v rukách to budú mať regionálni hygienici.

"Myslím si, že sme to mali urobiť už dávno, ale v koalícii nie sme sami. Musíme sa prispôsobovať aj koaličným partnerom," povedal Šipoš. Opätovne zdôraznil potrebu ľudí motivovať na očkovanie.

Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová potvrdila, že názor strany na 500-eurový poukaz je nemenný.

"Sme za to, aby sa motivácia dala zvýhodňovaním zaočkovaných,"

povedala. Dôvod na otvorenie koaličnej zmluvy nevidí. Podľa nej však platí, že koaliční partneri by nemali hľadať presadenie svojich návrhov cez opozíciu. Zahlasovať opozičným poslancom za návrh však zabrániť nemôže. Nemyslí si ani, že by sa mali školy plošne zatvárať. Argumentuje tým, že 82 percent žiakov je zdravých a vyučuje sa prezenčne. SaS bude trvať na zachovaní regionálneho princípu.

