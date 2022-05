Kollár: Hlasovať o súhlase s vydaním Fica do väzby sa má v stredu podvečer

Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali o žiadosti prokuratúry na súhlas s vydaním Roberta Fica (Smer-SD) hlasovať v stredu (4. 5.) o 17.00 h.

V pléne NR SR to oznámil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Dodal, že diskusia by sa mala skončiť v utorok do 19.00 h. Dohodlo sa na tom poslanecké grémium. Pôvodne sa malo rokovať v utorok aj po 19.00 h.

Podľa Kollára sa diskusia s vysokou pravdepodobnosťou skončí do 19.00 h a hlasovať sa bude v stredu o 17.00 h.

"Dovtedy, myslím si, že v rámci strany Smeru-SD sa buď prihlásení rečníci odhlásia, alebo im prepadne poradie," povedal šéf NR SR. Do diskusie sa písomne prihlásili väčšinou poslanci Smeru-SD.

Od stredy 9.00 h majú poslanci začať rokovať o ďalších bodoch z programu aktuálnej 65. schôdze.

