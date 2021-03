Kollár a Krajniak žiadajú orgány, aby nezdržiavali a prešetrili prípad šéfa SIS

Prípad zadržania a obvinenia riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského by sa mal čo najrýchlejšie prešetriť, proces by sa nemal zdržiavať. Žiada to predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár spolu so straníckym kolegom a ministrom práce Milanom Krajniakom. Ten tiež upozornil na viaceré nezrovnalosti, napríklad sa pýtal, prečo v tomto prípade nebola požiadavka na zbavenie mlčanlivosti, keď pri iných kauzách súvisiacich s SIS sa žiadalo o zbavenie mlčanlivosti.