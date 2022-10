Kollár prerušil schôdzu do 18. 10., opäť sa nepodarilo odhlasovať rozpočet

Národná rada (NR) SR v utorok opäť nebola uznášaniaschopná pri hlasovaní o novele zákona o štátnom rozpočte na tento rok. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) preto prerušil schôdzu do 18. októbra do 11.00 h, keď by mali poslanci pokračovať hlasovaním. Po skončení tejto schôdze má nasledovať ďalšia riadna schôdza, ktorej začiatok bol rovnako naplánovaný na 18. októbra.

Foto: TASR

Poslanci o rozpočte nerozhodli už v piatok (7. 10.) pre obštrukciu opozície, pri hlasovaní rovnako nebolo plénum uznášaniaschopné. Smer-SD žiada, aby sa rozpočet zvýšil len o 207 miliónov eur na opätovné vyplatenie 13. dôchodkov. SaS označila návrh za "diletantsky" spravený a za bianko šek ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO). Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš tento naratív odmieta a hovorí o pomoci ľuďom.

Novela zákona o štátnom rozpočte zvyšuje výdavky aj príjmy rozpočtu o približne 1,5 miliardy eur, pričom výška plánovaného deficitu sa nemení. Štátny rozpočet bude mať v tomto roku podľa novely zákona príjmy 21,471 miliardy eur a výdavky vo výške 26,945 miliardy eur.

Zvýšené výdavky štátneho rozpočtu navrhol rezort financií alokovať v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Zatiaľ totiž nie je definitívna detailná štruktúra a následné použitie výdavkov prostredníctvom jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) vo štvrtok (6. 10.) priblížil, že zo zvýšeného výberu daní a poistného v hodnote 1,5 miliardy eur má ísť najväčšia časť na kompenzačné schémy štátnej pomoci pre firmy ohrozené vysokými cenami energií, a to 900 miliónov eur. Na tzv. 14. dôchodky, ktoré by po schválení mohli dostať dôchodcovia v novembri, by malo ísť 207,619 milióna eur. Na kompenzácie pre verejnú správu má ísť 200 miliónov eur a na kompenzácie pre ohrozené skupiny, teda domácnosti, prípadne fyzické osoby, 190 miliónov eur.

