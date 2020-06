Kollárovi titul zobrať nemôžu, do budúcna to chce B. Gröhling zmeniť

Predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina) sa titul odobrať podľa súčasnej legislatívy nedá. V piatok to uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorý chce preto meniť do budúcna zákon. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.

Foto: TASR

„Nemôže sa vzdať titulu ani mu nevie byť odobratý na základe súčasnej legislatívy, a preto ju chceme meniť,“

uviedol na margo podozrenia z plagiátorstva Kollára minister školstva. Zároveň však tvrdí, že odoberanie titulov je všeobecne veľmi náročná téma, a skôr si myslí, že by sa mala urobiť „veľmi výrazná čiara“, na základe ktorej by sa nastavili pravidlá do budúcna. Z politického hľadiska si Gröhling myslí, že je rozhodnutie momentálne na poslancoch a jednotlivých kluboch v parlamente.

O problematike diplomových prác a kontrole originality Gröhling tvrdí, že pri miere citácii nejde o jediné číslo, na základe ktorého sa má študent hodnotiť. Rezort školstva považuje Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) za pomôcku, nie nástroj na overenie originality. Napriek tomu však chce Centrum vedecko-technických informácii SR rozšíriť jeho databázu. V stanovisku rezort ďalej tvrdí, že percento zhody uvedené v CRZP značí mieru citácie, nie kopírovania. Úlohou školiteľa, oponenta a komisie je rozhodnúť, akú mieru využívania iných zdrojov pripustia, posúdiť dlhodobú prácu študenta a overiť, či je práca originálom alebo plagiátom.

„Protokol o zhode v záverečnej práci teda slúži pre potreby vysokej školy a univerzity na to, aby bol daný študent pripustený, respektíve nepripustený k obhajobe záverečnej práce,“

vysvetľuje stanovisko rezortu.

Systém hodnotenia považuje Gröhling za prácu exministra školstva Eugena Jurzycu, s ktorým následne neurobilo nič päť ďalších ministrov.

„My máme teraz ambíciu, aby sme ho rozširovali a nastavovali ďalšie kritériá,“

doplnil minister. Rezort zároveň avizuje uvedenie štandardov pre vysoké školy, v ktorých sa hodlajú problematike venovať. Ak postupy vysokých škôl nebudú následne podľa nových štandardov upravené, Gröhling hrozí odobratím akreditácie, čo by de facto danú vysokú školu zrušilo.

Predseda parlamentu Boris Kollár v piatok ráno vyhlásil, že svoj titul získal v súlade so zákonom, a že sa nemá za čo ospravedlňovať. Magisterský titul však naďalej podľa vlastných slov používať nebude, aby nedával nikomu zámienku útočiť na koalíciu.

Šéf parlamentu už niekoľko dní čelí podozreniu z plagiátorstva. Kritizuje ho opozícia, niektorí koaliční kolegovia hovorili o vyvodení zodpovednosti. O kauze sa rozprával aj s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO), ktorý ho nevyzýval na odstúpenie. Šéf exekutívy povedal, že je pre neho prioritou fungovanie súčasnej vlády.

Podľa medializovaných informácií mal šéf parlamentu vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal.

TASR