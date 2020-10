Komárno: Lekári úspešne operovali 80-ročného pacienta s koronavírusom

konštatoval riaditeľ Nemocnice Agel Komárno Miroslav Jaška.

Pacientom bol 80-ročný muž z domova sociálnych služieb v Komárne, ktorý utrpel úraz pri bežnom páde. Práve zariadenie, z ktorého pacient pochádza, nedávno označili ako ohnisko nákazy ochorením COVID-19.

„Napriek informácii, že pacient bol pôvodne otestovaný na toto ochorenie s negatívnym výsledkom, od jeho prijatia do nášho zdravotníckeho zariadenia sme ho vnímali ako rizikového a bol umiestnený v červenej COVID zóne. Vzhľadom na to, že pacient nebol v bezprostrednom ohrození života, definitívne operačné riešenie bolo odložené do výsledku PCR testu. Na základe pozitívneho výsledku sme pripravili tzv. červenú operačnú sálu a za prísnych hygienických opatrení sa operačný zákrok uskutočnil,“