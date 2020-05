Kombinované hodnotenie na školách by bolo ideálne, tvrdí B. Gröhling

Tlak po tom, aby bolo známkovanie okrem klasickej klasifikácie možné aj slovnou formou, je podľa šéfa rezortu školstva dosť výrazný. Poznamenal, že v súčasnosti sa slovne hodnotí už na viacerých základných školách na prvom stupni, pretože doteraz to tak bolo stanovené v zákone.

"My sme to teraz rozšírili aj na druhý stupeň a dali sme to ako ponuku školám,"