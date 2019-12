Komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali

– upozornila hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.

Kolesárová tiež vysvetlila, že podľa tohtoročných údajov je Slovensko lídrom v zadlžovaní sa obyvateľstva v rámci celého regiónu, pričom spotrebné úvery tvoria viac ako štvrtinu všetkých dlhov občanov. Ekonómovia navyše podľa nej upozorňujú na riziko hospodárskej krízy či výrazného spomalenia ekonomiky.

Kolesárová pripomenula aj problém tzv. dlhovej špirály.

„Ak človek neodhadne svoje schopnosti splácať riadne dlhy, prípadne mu to znemožní neočakávaná životná udalosť, môže sa dostať do takzvanej dlhovej špirály, keď splácanie jednej pôžičky prekrýva ďalšou, obvykle s ešte horšími podmienkami. To však neraz môže skončiť až exekúciou, ktorá prinesie občanovi ďalšie náklady”