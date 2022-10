Kontroly na hranici so Slovenskom predlžuje aj Rakúsko

Rakúsko predĺži dočasné kontroly na hranici so Slovenskom o ďalších 20 dní, do 28. októbra. Oznámil to vo štvrtok rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. Rovnaké opatrenie avizovalo vo štvrtok aj Česko. TASR informáciu prevzala od agentúry APA.