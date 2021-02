Kontroly opatrení sa zintenzívnia, pomáhať majú aj vojaci

Minister vnútra má podľa uznesenia bezodkladne zabezpečiť "výrazné zvýšenie kontrol protiepidemiologických opatrení Policajným zborom".

Zintenzívniť by sa mali napríklad náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény. Spustiť by sa mala aj e-karanténa, a to hneď po jej sfunkčnení.