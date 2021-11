Konzílium odborníkov navrhuje meniť pandemickú PN a používať COVID passy v práci

Konzílium odborníkov žiada, aby z pandemickej PN, ktorá sa vypláca pri ochorení COVID-19, čerpali výhody len očkovaní ľudia. Povedali to odborníci počas piatkovej tlačovej konferencie, zasadali vo štvrtok (4. 11.). Žiadajú aj ďalšie sprísnenia, napríklad používanie COVID passov aj na chodenie do práce už od červených okresov a dôrazné odporúčanie home office tam, kde je to možné.

Foto: Facebook

Odborníci tak navrhujú, aby sa zamestnanci pri vstupe do práce museli preukazovať dokladom, či už o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo o negatívnom výsledku testu. A to počnúc červenými okresmi a v horších okresoch.

"Dôrazne odporúčame home office všetkým ľuďom, ktorí môžu takto fungovať od červeného okresu," povedala členka konzília a hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová. Na toto je však potrebná aj právna úprava.

Odporúčajú tiež platiť zvýhodnenú dávku počas PN pri ochorení na COVID-19 len zaočkovaným ľuďom. Odborníci si myslia, že by to pomohlo zvýšiť mieru zaočkovanosti na Slovensku.

Všetky opatrenia, ktoré členovia konzília vymenovali, však pomôžu len vtedy, ak ich budú ľudia dodržiavať a bude sa to kontrolovať.

"Tento návrh konzília odborníkov odovzdávame do rúk ministra zdravotníctva a vlády, takže to, kedy budú platiť a či budú platiť, záleží na nich," povedala členka konzília a primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny UNB – Kramáre Alena Koščálová. Ideálne by však podľa odborníkov bolo, aby začali platiť čo najskôr.

TASR