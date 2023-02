Košice: Do štrajku sa zapojila väčšina vodičov MHD, očakáva sa aj v stredu

Do utorkového časovo neobmedzeného ostrého štrajku, ktorý vyhlásili odborári pri Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK), sa zapojili všetci zamestnanci. Výnimku tvoria štyria vodiči, ktorí obsluhujú dopravu k nemocniciam. Pre TASR to za odborárov uviedla Andrea Vindišová. Predpokladá, že štrajk bude pokračovať aj v stredu (15. 2.).

Foto: TASR

"Evidujeme 100-percentnú zapojenosť vodičov koľajovej dopravy a takmer 100-percentnú zapojenosť vodičov autobusovej dopravy - aj to len z dôvodu, že jazdia štyria vodiči, ktorí zabezpečujú okružnú linku H ku košickým nemocniciam," uviedla s tým, že do ostrého štrajku sa zapojili aj zamestnanci na technicko-hospodárskych i robotníckych pozíciach, a tiež obslužný personál. "Môžeme hovoriť o 100-percentnej účasti zamestnancov," doplnila.

O tom, či bude štrajk pokračovať aj v stredu, sa má definitívne rozhodnúť na utorkovom spoločnom rokovaní vedenia mesta, DPMK, aj odborov. Ak budú požiadavky zástupcov zamestnancov naplnené, štrajk ukončia. Vindišová to však nepredpokladá, a to aj vzhľadom na to, že primátor Košíc Jaroslav Polaček sa na stretnutí nezúčastní.

Hovorca mesta Dušan Tokarčík potvrdil, že primátor je na dlhodobo plánovanej služobnej ceste v Bratislave.

"My sme včera dostali prvé oficiálne pozvanie na rokovanie. V princípe nepoznáme ani požiadavky," povedal s tým, že mesto verí v konštruktívny dialóg a vyriešenie situácie. Zopakoval, že DPMK dostáva od mesta za posledných päť rokov o 40 percent vyšší príspevok.

"V roku 2018 to bolo približne 19 miliónov eur, dnes sme na úrovni 31 miliónov eur," skonštatoval. Pripomenul aj pokles počtu cestujúcich. "V aktuálnej finančnej situácii je pre nás neúnosné, aby v Košiciach chodili poloprázdne autobusy a električky," dodal. O poklese počtu cestujúcich hovorí aj DPMK, podľa neho je to v súčasnosti približne o 11 percent menej oproti obdobiu pred pandémiou nového koronavírusu.

Generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák vysvetlil, že na avizovanom rokovaní chcú dosiahnuť to, aby MHD mohla v tomto roku premávať aspoň tak, ako vlani. "Na to sme žiadali 36 miliónov eur, mesto pridelilo 26 miliónov eur," spresnil s tým, že okrem zvýšených nákladov v súvislosti so zdražovaním počítajú aj s navýšením miezd zamestnancov.

Kým mesto vyzýva na optimalizáciu riadenia, DPMK tvrdí, že už zabezpečilo úsporu prevádzkových nákladov. Odborári chcú štrajkom upozorniť na to, že nedostatočné financovanie zo strany hlavného akcionára, ktorým je mesto Košice, ohrozuje ohodnotenie zamestnancov aj pracovné miesta.

Ostrý štrajk, ktorý paralyzoval košickú MHD, spôsobil v utorkovej rannej špičke aj zvýšené zdržanie na cestách v meste oproti bežnému dňu.

TASR