Krajčí: Iný spôsob boja s vysoko infekčným vírusom ako plošné testovanie nevidím

Foto: TASR

„Je rozšírený vo vysokom percente, o to viac má zmysel plošné testovanie,“

povedal v súvislosti s tým, že kabinet má na zasadnutí hovoriť aj o precizovaní plánu masívneho plošného testovania.

Konkrétnymi detailmi sa mala zaoberať koaličná rada, ktorej Krajčí nie je členom, nevedel preto odpovedať na to, čo sa zatiaľ dohodlo a čo nie. Odpovede by mali prísť po rokovaní vlády.

Minister zdravotníctva si však myslí, že nemá význam testovať len v niektorých regiónoch vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

„Ak by sa to malo konať regionálne, muselo by ísť o veľké regióny, ktoré by potom museli byť uzavreté. Ak nechceme mať kontroly na hraniciach regiónov, potom celoplošná intervencia má väčší význam,“

povedal Krajčí.

„Ak sa štát a samosprávy dokážu dohodnúť na organizácii plošného testovania, inú cestu, ako bojovať s vysoko infekčným vírusom, nevidím,“

dodal. Na názor, že je potrebné testovať v ohniskách, odpovedá, že Slovensko je už jedno veľké ohnisko.

V prípade zabezpečenia dostatočného počtu zdravotníckeho personálu sa Krajčí stotožňuje s tým, že nasadení by mali byť najmä zdravotníci z ambulancií, ktorí nie sú nasadení v prvej línii v nemocniciach.

„Myslím si, že ich máme dosť,“

povedal minister.

Vyjadril sa aj k očkovaciemu plánu. Myslí si, že vzhľadom na počet vakcín ide očkovanie dobrým tempom.

„Doteraz sme zaočkovali 32.000 ľudí, za utorok (12. 1.) určite pribudlo niekoľko tisíc ďalších,“

dodal. Potvrdil, že Slovensko má mať v januári k dispozícii 208.000 vakcín. „Ak by sme ich mali k dispozícii viac, máme varianty, ako zrýchliť očkovanie,“ dodal Krajčí. V druhej polovici januára by sa mali podľa jeho slov začať očkovať pracovníci zariadení sociálnych služieb prostredníctvom mobilných výjazdových jednotiek.

Ministerstvo zdravotníctva SR by malo podľa Krajčího zverejniť počas stredy, respektíve štvrtka (14. 1.), spresnenú špecifikáciu prvej vlny očkovania.

„Mojím názorom je, že zamestnanci kritickej infraštruktúry by nemali byť momentálne uprednostnení pred staršími ľuďmi,“

komentoval s tým, že by mali byť na poradovníku čakateľov, ktorí by tak mali byť zaočkovaní dodatočne rozbalenými šaržami vakcín, ktoré sa majú v daný deň využiť.

Usmernenia k očkovaniu by mali byť dostupné na webe rezortu zdravotníctva. Krajčí tvrdí, že budú exaktné, očakáva od toho aj lepšiu kontrolu. Avizoval tiež, že za uprednostnenie pri očkovaní by sa mala udeliť zdravotníckemu zariadeniu pokuta do 10.000 eur.

Dodal, že chcel sprísnené opatrenia ešte začiatkom decembra minulého roka. Podľa jeho slov sa však vláda bála „protestov a vzbúr“. Povedal, že ako jediný minister vtedy nesúhlasil s opatreniami v takej podobe, v akej ich napokon vládny kabinet schválil.

TASR