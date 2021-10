Krajniak: Sme v stave, že väčšina ľudí neverí žiadnej štátnej autorite

Sme v stave, že väčšina ľudí na Slovensku neverí žiadnej štátnej autorite. Jediné, čo sa pre obnovu dôvery v štát dá spraviť, je ľuďom skutočne pomáhať. V diskusnej relácii Sobotné dialógy v RTVS to vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Foto: TASR

"Ľudia dnes neveria nikomu. Rozumiem im vzhľadom na to, na čo všetko sa musia pozerať. Dôveru narúša to, že politici raz niečo sľúbia, ale urobia nakoniec niečo iné. Rovnako aj to, že majú pocit, že nech sa udejú akékoľvek voľby, nič sa nezmení," skonštatoval minister.

Myslí si, že je dôležité nehádať sa o "fleky", ale diskutovať napríklad o pomoci ľuďom v exekúciách.

Nezaradený poslanec Národnej rady SR a líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini si myslí, že na Slovensku je situácia veľmi vážna, rastú ceny energií i potravín, je nedostatok niektorých komodít, nastala tretia vlna pandémie nového koronavírusu, ľudia majú strach zo zníženia životného štandardu a vládna koalícia otvára témy, ktoré neriešia reálne problémy ľudí.

"Koalícia rieši úplné bludy. Nie to, čo ľudí reálne trápi. Politici prestali rozprávať o problémoch ľudí," skonštatoval bývalý predseda vlády.

Nedôvera v štátne inštitúcie je podľa neho veľká. Pellegrini deklaruje, že Hlas-SD bude konštruktívnou opozíciou.

"Nebudeme štekajúci pes," poznamenal.

V prípade práce komisie pre obnovu dôvery v právny štát Krajniak uviedol, že za žiadnej vlády by nemala byť zneužívaná štátna moc a represívne orgány štátu na politický boj a krytie "nejakých" ľudí. "Ak je podozrenie, že sa niekto niečoho dopustil, treba to stíhať zákonným spôsobom," skonštatoval. V tom vidí dôležitosť postavenia generálneho prokurátora a jeho oprávnenia posúdiť, či je niekto stíhaný zákonne alebo nie.

"Toto oprávnenie by mal mať aj naďalej," povedal minister.

Pellegrini považuje zriadenie tejto komisie za "figový list". Generálny prokurátor Maroš Žilinka má podľa neho veľkú dôveru naprieč politickým spektrom a považuje ho za spravodlivého človeka. Líder Hlasu-SD nesúhlasí s oddelením Úradu špeciálnej prokuratúry od Generálnej prokuratúry a posilnením pozície špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. V Sme rodina podľa Krajniaka nepodporia, aby postavenie Generálnej prokuratúry bolo spochybňované.

Pellegrini zároveň skritizoval, že obvinení vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry sa vracajú späť do práce a neboli postavení mimo službu, dokým sa podozrenia nevyjasnia.

V prípade avizovanej reformy nemocníc sa obaja politici zhodli, že sa má riešiť v prvom rade s tými, ktorých sa to týka. Krajniak zároveň informoval, že pandemická situácia v zariadeniach sociálnych služieb je nateraz stabilizovaná a priebeh ochorení na COVID-19 je aj vďaka vysokej zaočkovanosti miernejší.

TASR