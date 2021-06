Kuciakovci a Z. Kušnírová vnímajú rozhodnutie NS SR ako víťazstvo spravodlivosti

"Nakoniec som rada, že spravodlivosť zvíťazila. Je to taký prvý výkrik do tmy pre spravodlivosť na Slovensku. Nielen pre naše dve deti, ale aj pre budúce generácie i pre novinárov, aby sa nebáli písať,"

skonštatovala matka zavraždenej Zlatica Kušnírová. Zároveň uviedla, že je odhodlaná bojovať ďalej a verí, že ŠTS "rozhodne lepšie".

Jozef Kuciak, otec zavraždeného novinára, vníma rozhodnutie NS SR ako zadosťučinenie.

"Konečne spravodlivosť zvíťazila. Verím, že to zdarne dokončíme pred ŠTS,"

skonštatoval. Dúfa, že budúce rozhodnutie špecializovaného súdu bude spravodlivejšie.

"Ja by som to už nezvládol, keby sa to malo všetko začať od začiatku,"