Školy a riaditelia majú opäť problém platiť faktúry za energie. Nikto netuší, ako majú postupovať a platiť faktúry. Uviedol to exminister školstva a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že kúrenie a svietenie sa v školách stáva luxusom.

Upozorňuje, že odporúčanie dočasne povereného ministra školstva Jána Horeckého neplatiť faktúry môže viesť k viacerým problémom, dokonca aj k odpojeniu.

Poukázal, že na tento problém upozorňovali už v roku 2022. "V roku 2023 sa tento problém vracia v plnej sile. Riaditelia avizujú, že im niekoľkonásobne stúpli ceny plynu a energií. Zvýšili sa im zálohové platby a nevedia, ako ich zaplatiť. Ak by aj minuli 100 percent prevádzkového normatívu na energie, stále nepokryjú celú sumu a neostanú im financie na normálny chod školy. Ako potom zaplatia pomôcky, opravy či vybavenie," skonštatoval Gröhling.

Zároveň tvrdí, že rozpočet ministerstva školstva na rok 2023 vôbec neráta s vyššími platbami za energie.

"Žiadali sme ich, vrátane iných výdavkov, no ministerstvo financií to odmietlo. Nevieme ani, či po našom odchode nové vedenie ministerstva toto riešilo a či žiadalo dostať do rozpočtu financie na energie," povedal.

Z peňazí, ktoré školy dostávajú, nemôžu podľa Gröhlinga zaplatiť ani svoje bežné fungovanie. Neplatenie faktúr však môže školám spôsobiť ďalšie problémy, úroky za omeškanie a podobne, konštatuje bývalý šéf rezortu školstva.

Školy nebudú znášať zvýšené náklady na energie. V stredu (11. 1.) to uviedol Horecký. Poznamenal, že školám v krátkom čase dajú metodický pokyn, na ktorom už pracujú.

