L. Sólymos odcestoval na rokovanie Rady ministrov EÚ o klimatickej zmene 

Foto: TASR

„Zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy si vyžaduje zodpovedný prístup. Som presvedčený, že dosiahnutie klimatickej neutrality nie je možnosť, ale nutnosť. Preto je potrebné naďalej prijímať účinné opatrenia na národnej, ako aj globálnej úrovni”

– povedal Sólymos.

Ministerstvo životného prostredia sa tak pripája aj k cieľu klimatickej neutrality, ktorá predstavuje vypustenie toľkých emisií skleníkových plynov, koľko ekosystémy dokážu zachytiť.

Rezort tiež avizuje Nízkouhlíkovú stratégiu do roku 2030, s výhľadom do roku 2050, na ktorej pracuje MŽP so Svetovou bankou. Podľa rezortu je práve táto stratégia „kľúčom k slovenskej klimatickej politike, pretože prinesie konkrétne návrhy opatrení, čísla a údaje“.

MŽP upozorňuje aj na Envirostratégiu 2030 a transformáciu tzv. uhoľného regiónu Hornej Nitry, ktorú považuje za veľký posun.

„Vďaka tomu sa Slovensko napríklad mohlo na minulotýždňovom klimatickom samite v New Yorku pridať ku aliancii krajín, ktoré nebudú podporovať uhlie” – uzatvára ministerstvo.

TASR