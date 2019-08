Lekárov v Trnavskom kraji zatiaľ elektronické objednávanie príliš neoslovilo

V júni Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ponúkol lekárom možnosť zaradiť sa do objednávkového systému, ktorý umožní pacientom objednať sa na vyšetrenie elektronicky. Po takmer troch mesiacoch od spustenia je v zozname 21 ambulancií.

V kraji je spolu 2348 ambulancií lekárov, na ponuku krajskej samosprávy nateraz reagovalo ani nie jedno percento. Riaditeľka odboru zdravotníctva na TTSK Lucia Šmidovičová počet prihlásených nekomentuje. Hovorí, že treba dať lekárom čas.

Možnosť využiť portál objednatvysetrenie.sk je pre všetky ambulancie v TTSK bezplatná, rovnako ako aj pre pacientov. Poplatok uhrádza krajská samospráva vo výške 1900 eur bez DPH za mesiac. Pristúpenie na elektronické objednávanie vyšetrení je zo strany lekárov dobrovoľné, nikoho nechceme nútiť. Našou snahou bolo zlepšiť služby pre pacientov, uviedla Šmidovičová pre TASR.

„Pri spúšťaní systému ponúkli lekárom prezentáciu i zaškolenie. Stačí, ak má lekár funkčný internet a chuť urobiť niečo pre pacienta”

– dodala.

Tí lekári, ktorí sa už zapojili, sú so službou spokojní. Medzi nimi je aj trnavský neurológ Emil Neštický.

„Veľmi. Na každý deň dávame dva až tri termíny na objednanie elektronicky. Ostatné delíme medzi telefonické objednávky a časenky, ktoré vydávame pri ambulancii. Postupne plánujem zvýšiť počet e-termínov na úkor časeniek”

– povedal pre TASR.

Predseda družstva neštátnych zdravotníckych pracovníkov Aesculap na trnavskej Mestskej poliklinike na sídlisku Družba Martin Heriban však, ako povedal, zatiaľ svetlo na konci tunela nevidí. V septembri po dovolenkách by sa združenie, zastupujúce na poliklinike 120 zo 140 lekárov, otázkou na svojej členskej schôdzi malo zaoberať. Práve trnavská poliklinika, ktorá je podľa Heribanových slov najväčšia na Slovensku, je známa tým, že pacienti sa pre špecializované vyšetrenia chodia postaviť pred vchod už o 5. hodine ráno, aby sa im časenky na daný deň ušli.

Heriban nateraz nevie, ako povedal, či by elektronické objednávanie tento nešvár pomohlo odstrániť.

„Budeme ešte o objednávkovom systéme hovoriť, ale moje predsednícke právomoci v združení nesiahajú tam, aby som mohol lekárom niečo nariadiť”

– uviedol. Okrem ponuky TTSK existujú aj iné možnosti elektronického objednávania, ktoré zopár lekárov aj využíva. Dodal, že Aesculap oslovila už i radnica, ktorá sa snaží nájsť riešenie na eliminovanie státia pred poliklinikou. Tento problém má podľa jeho slov vážnejšie príčiny a má základ v súčasnom stave slovenského zdravotníctva.

Podľa Šmidovičovej sú medzi prihlásenými lekári z polikliniky v Senici aj Trnave, prihlásil sa prvý zo Skalice.

„Okrem toho sú v zozname ambulancie piešťanskej nemocnice a TTSK je v rokovaní s trnavskou nemocnicou” – uviedla.

Pre okresy Galanta a Dunajská Streda chce TTSK umožniť používať portál aj v maďarskom jazyku.

Prihlasovanie jednotlivých ambulancií je na dobrovoľnej báze a lekárom neprináša takmer žiadnu administratívnu záťaž, ale podľa Šmidovičovej by motivačný moment veci napomohol.

„Radi by sme hovorili s poisťovňami, či by v hodnotení ambulancií mohlo byť vnímané ako plus, ak sa lekár správa takto proklientsky” – uviedla pre TASR. V septembri chce TTSK urobiť školenia po jednotlivých okresoch a opäť vysvetľovať výhody systému.

